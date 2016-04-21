Киевсовет создал комиссию по проверке законности строительства возле Софии

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 80 из 89 присутствующих в сессионном зале депутатов.

ТКК должен проверить соблюдение застройщиком и арендатором государственных строительных норм и стандартов Украины, соблюдения градостроительного законодательства, соблюдения рекомендаций международных организаций, в частности Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО - при строительстве объекта по указанному адресу, находится в охранной зоне ансамбля сооружений Собора Святой Софии.

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Киевсовет требует от застройщика снижения этажности здания до предельно разрешенной в этой зоне - 27 м, в соответствии с градостроительными условиями.

В состав ТКК вошли депутаты Киевсовета: Игорь Киселев, Сергей Крымчак, Владимир Назаренко, Андрей Осадчук, Александр Поживанов, Александр Харченко и Олег Петровец. Председателем комиссии избрана Ольга Балицкая.