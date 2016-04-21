У Кличко назвали "плодом больного воображения" проект паркинга под Михайловской площадью за 2,3 миллиарда гривен

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос был поднят фракцией «Батькивщина» во время блокирования трибуны в начале заседания.

Представитель фракции Татьяна Мелихова обратила внимание на волну негативных отзывов как рядовых киевлян, так и специалистов относительно возможного строительства паркинга в исторической охранной зоне столицы. По ее словам, депутаты политсилы требуют безотлагательно подготовить изменения в соответствующее решение Киевсовета от 14 апреля т. г., которыми исключить из Программы социально-экономического развития Киева на текущий год финансирование проектирования паркинга под Михайловской площадью, а именно исключить пункт «На реконструкцию Михайловской площади со строительством подземного паркинга».

Заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил, что никакого строительства паркинга под Михайловской площадью без общественных слушаний не будет.

По его словам, в планах - изучение возможностей строительства подземного паркинга сразу под несколькими площадями: Европейской, Соломенской, Почтовой и Дарницкой.

«Если будет изучено, что там возможно создавать подземные паркинги, мы будем обсуждать в Киевсовете такую возможность. Это европейская практика разгрузки города. И если мы с вами решим, что это возможно, пройдут общественные обсуждения, слушания. Если люди поддержат, только тогда, подчеркиваю, только тогда, мы будем выделять средства и позволять инвестору там что-то делать», - заверил он.

Прокопив дал поручение председателю бюджетной комиссии Киевсовета немедленно подготовить проект решения в соответствии с озвученным в зале депутатами предложением для обеспечения требований регламента.

Как сообщает издание Хмарочос, документ, в котором говорится о строительстве паркинга за 2,3 миллиарда гривен бюджетных средств, Прокопов назвал «плодом чьего-то больного воображения».

«Тот проект распоряжения, который гуляет в интернете, мог родиться только в чьем-то больном воображении. Строительство такого объекта за бюджетные средства, тем более, которое не требует общественного обсуждения, я не считаю возможным. Увольнение таких чиновников не требует общественного обсуждения – это правда», – сказал Прокопив.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в рамках решения о внесении изменений в Программу социально-экономического развития Киева на 2016 год, Киевсовет выделил на проектирование паркинга под Михайловской площадью более 100 тыс. грн.

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, который докладывал по проекту решения, заверил, что пока речь не идет о строительстве, а лишь предполагается изучить вопрос о возможности строительства паркинга в зоне с охранным статусом.

Ранее активисты сообщали, что паркинг под Михайловской площадью будет стоить 8,5% годового бюджета Киева, а себестоимость каждого машиноместа в этом паркинге составит 2 млн 600 тыс гривен.

По их мнению, на этом строительстве собираются "банально разворовать бюджетные деньги".