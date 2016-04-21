В Киевсовете пообещали не отменять лицензии на продажу алкоголя в МАФах

Предприниматели, которые приобрели лицензии на продажу алкоголя в МАФах, смогут реализовывать спиртные напитки до окончания срока такого договора.

Об этом во время пленарного заседания Киевского городского совета заявил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета. (Лицензия на розничную торговлю алкогольными напитками выдается на один год - УНИАН).

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“Позиция городских властей неизменна, алкоголя в МАФах быть не должно. Но любой процесс нужно делать цивилизованно. Если люди заплатили за лицензию на продажу алкоголя, они имеют право до конца действия своей лицензии этот алкоголь продавать. Затем мы ставим точку на этой деятельности”, - цитирует Прокопива пресс-служба Киевсовета.

Также в сообщении отмечается, что сегодня в повестку дня пленарного заседания Киевсовета предлагалось внести проект решения “О внесении изменений и дополнений в решение Киевского городского совета от 17 марта 2016 года №237/237 “О некоторых вопросах размещения временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности в городе Киеве”, которым откладывался мораторий на продажу алкоголя в МАФах.

Однако депутаты не включили указанный проект решения к рассмотрению.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании предложение рассмотреть отмену предыдущего решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя в МАФах поддержали всего 24 депутата из 93 присутствующих в зале, 33 - воздержались.

В частности, среди требований к киевской власти отменить запрет на продажу в ларьках алкогольных напитков.

Киевсовет 17 марта принял решение запретить продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков во временных сооружениях торгового и другого назначения. Кличко 8 апреля подписал соответствующее решение.

Утром около 500 предпринимателей начали возле КГГА акцию, требуя от мэра Виталия Кличко и Киевсовета прекратить давление на них.

Кроме того, сообщалось, что активисты пытались штурмовать здание и перекрыли проезд по улице Крещатик.