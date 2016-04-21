На еще четырех станциях киевского метро заработал Wi-Fi

15:39, 21 апреля 2016
Киев
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Теперь покрытие есть на семи станциях.

Фото УНИАН

Покрытие Wi-Fi расширили на еще четыре станции Киевского метрополитена. Об этом в Facebook сообщила компания, которая выиграла тендер на установку сети в столичном метро.

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"Крещатик, Театральная, Золотые Ворота, Кловская – присоединились к сети! Теперь услуга доступна на 7 станциях", - говорится в сообщении.

facebook.com/mosquito.mobile

Всего теперь Wi-Fi развернут на станциях Олимпийская, Площадь Льва Толстого, Майдан Незалежности, Крещатик, Театральная, Золотые Ворота, Кловская, а также на территории КНУ им. Т. Шевченко (желтый корпус).

Как сообщал УНИАН, оператор виртуальной национальной сети мобильной связи "Фидомобайл" подписал договор с КГГА о создании до конца 2015 года сети беспроводного скоростного интернета (Wi-Fi) в Киевском метрополитене стоимостью 100 млн. грн.

Договор между сторонами о строительстве сети Wi-Fi в столичном метрополитене был подписан 2 декабря 2014 года.

Согласно договору, строительство сети должно охватить 52 станции, туннели линий метрополитена, а также 774 вагона подвижного состава.

Оказывать услугу компания планирует под брендом Mosquito, услуга доступа к интернету будет бесплатной для пассажиров по рекламной модели или на платной согласно тарифам без ограничений скорости. Кроме того, станции метрополитена будут оснащены системами видеонаблюдения.

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