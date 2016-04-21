Владельцы МАФов, выступающие за продажу алкоголя, наняли провокаторов для захвата КМДА – советник Кличко

Об этом на своей странице Facebook заявил народный депутат Украины, советник киевского городского главы Дмитрий Белоцерковец.

"Я предупреждал еще вчера, что МАФовики собираются штурмовать здание КМДА. Их главные требования: разрешить продажу алкоголя в МАФах; не сносить МАФы, которые имеют псевдо-документы на капитальные здания, полученные в прошлом через коррупционные решения судов; прекратить демонтажи в Гидропарке; отстранить Белоцерковца от кураторства демонтажей МАФов", - заявил нардеп.

Он подчеркнул, что 70% киевских МАФов принадлежат одним и тем же людям. Это не мелкие предприниматели, а крупные сетевики.

“Учитывая криминогенную ситуацию в столице, по статистике, 80% правонарушений люди осуществляют в состоянии алкогольного опьянения. Нравится кому-то, или нет, но к городским властям поступает сотни тысяч жалоб от киевлян относительно распития спиртных напитков в ночное время во дворах, в наливайках и тп. Поэтому наше решение обосновано, а штурмовать здание администрации ради разрешения продажи алкоголя - это абсурд”, - сообщил Белоцерковец.

“Более того, ограничение продажи алкоголя - это абсолютно нормальное решение, которое практикуют в большинстве цивилизованных стран. Более того, в городе стоит ввести запрет на продажу алкоголя в ночное время во всех в том числе и стационарных магазинах, а не только в МАФах.

Наша цель - снизить криминогенную ситуацию в городе и защитить интересы и наказы киевлян, а не защищать интересы владельцев ночных наливаек”, - подытожил советник городского главы.