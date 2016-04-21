В КГГА прокомментировали попытку захвата здания горадминистрации

Сегодня в центре столицы произошла попытка захвата административного здания Киевской городской государственной администрации, во время которой пострадали люди. Об этом заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, передает пресс-служба Администрации.

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"Любые разногласия и споры не должны становиться причиной драк, а должны решаться цивилизованным правовым способом. Мы обращаемся к правоохранительным органам с требованием провести всестороннее и беспристрастное расследование и выявить организаторов и исполнителей беспорядков, в результате которых пострадали люди", – сказал Владимир Бондаренко.

Он подчеркнул, что позиция городской власти относительно продажи алкогольных напитков в малых архитектурных формах остается неизменной.

"Алкоголя в МАФах не должно быть. Ограничение продажи алкогольных напитков – это нормальная мировая и европейская практика. Ведь известно, что криминогенная ситуация постоянно ухудшается. А по официальной статистике, 80% всех преступлений совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения. К нам каждый день обращаются сотни киевлян с требованиями ограничить продажу алкоголя в городе, – сказал руководитель аппарата КГГА.

Он добавил: "Давайте вспомним события на Майдане и так называемые Антимайданы, чем они заметно отличались? А тем, что на Майдане не было алкоголя и алкоголиков. Только трезвая нация способна изменить ход истории своей страны к лучшему".

Владимир Бондаренко заверил, что городская власть всегда готова к диалогу ради понимания.

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"Мы готовы садиться за стол переговоров с честным и ответственным бизнесом. Готовы предусмотреть переходный период для владельцев МАФов, чтобы они могли подготовиться к работе без продажи алкоголя. Однако никогда не позволим спаивать киевлян, шантажировать городскую власть и проводить провокации вроде той, что произошла сегодня в КГГА", – подытожил Владимир Бондаренко.