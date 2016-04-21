В большинстве цивилизованных стран запрещено продавать алкоголь в ночное время - эксперт

Так политический эксперт Олег Постернак прокомментировал попытки захвата КМДА владельцами МАФов с требованиями не запрещать продажу алкоголя в ларьках, передает "Єдність".

Те, кто выступает за продажу спиртного ночью, преследуют свои корыстные цели, подвергая угрозе безопасность киевлян, считает он.

"Можно смело сказать, что малый бизнес тут ни при чём. Большая часть ларьков принадлежит узкому кругу людей, это сетевые системы, крупные бизнес-группы. В случае запрета на продажу алкоголя в МАФах они потеряют приличный доход. Но киевляне от этого только выиграют... Те, кто выступает за продажу спиртного ночью, преследуют свои корыстные цели, подвергая угрозе безопасность киевлян", - заявил Постернак.

Читайте такжеВладельцы МАФов, выступающие за продажу алкоголя, наняли провокаторов для захвата КМДА – советник Кличко

Он рассказал, что нормальная европейская практика - это запрет продажи алкоголя во всех торговых точках в ночное время, кроме нескольких специализированных магазинов на город.

"Безопасность горожан - прежде всего. Уверен, что никому не нравится, когда под его окнами ночами сидят пьяные компании и устраивают дебоши. Киеву пора становиться европейской столицей. МАФовики защищают свои сверхдоходы, а те политические силы, которые участвуют в любых скандалах - зарабатывают себе политические дивиденды", - подытожил Постернак.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании предложение рассмотреть отмену предыдущего решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя в МАФах поддержали всего 24 депутата из 93 присутствующих в зале, 33 - воздержались.

В частности, среди требований к киевской власти отменить запрет на продажу в ларьках алкогольных напитков.

Киевсовет 17 марта принял решение запретить продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков во временных сооружениях торгового и другого назначения. Кличко 8 апреля подписал соответствующее решение.

Утром около 500 предпринимателей начали возле КГГА акцию, требуя от мэра Виталия Кличко и Киевсовета прекратить давление на них.

Кроме того, сообщалось, что активисты пытались штурмовать здание и перекрыли проезд по улице Крещатик.