В столице над вестибюлем метро "Олимпийская" начали рыть котлован для ресторана

Как сообщает Сегодня, там хотят построить ресторан. Горожане обеспокоены, что тяжелая техника, погрузчик и грузовик, работают впритык к подземке, и если строители заденут какую-то конструкцию, часть подземки может завалиться, без жертв не обойдется.

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"Работаю рядом. В понедельник смотрю — зеленый забор поставили, — говорит киевлянин Дмитрий. — На информационном щите написано, что здесь будет временное сооружение, но на самом деле там роют яму экскаватором. И на фотографии не летняя терраса, а ресторан! Как можно рыть яму прямо над вестибюлем станции метро? Последний раз, помню, строили над станцией "Театральная", и вестибюль пошел трещинами".

Напомним, что во времена подготовки к футбольному Евро-2012 у Украины едва не отобрали право проводить чемпионат из-за стройки торгового центра на Троицкой площади. Тогда эксперты УЕФА говорили, что здание мешает эвакуации болельщиков со стадиона.

Да и сейчас перед каждым футбольным матчем на "Олимпийском" закрывают три соседние станции метро, в том числе "Олимпийскую", переходы которой сейчас заставлены стройзабором.

На паспорте объекта указано, что сооружение будет сезонным (площадью 250 кв. м), а стройработы обещают закончить в августе.

В Печерской РГА пояснили: "Стройработы на этом участке после вашего звонка уже приостановлены. Наши специалисты выясняют детали, связанные с этим объектом, тем более что стройка велась на территории Печерского района, а документы оформлены на проведение стройработ в Голосеевском (этот район начинается через дорогу. — ред.)".

В мэрии о сомнительном строительстве летней площадки уже знают.

"Юристы сейчас разбираются с документацией, но уже известно, что у земучастка есть собственник (тут хотели строить торговый центр. — ред.). Очевидно, что на этой площадке хотят оборудовать сезонную площадку ресторана, который находится рядом (юридически оформлен на территории Голосеевского района. — ред.). На данный момент строители лишь сняли плитку, фундамент не закладывают. В любом случае мы не позволим им строить фундамент и вбивать сваи над метрополитеном. Они не имеют права там оборудовать кухню. Если они ее сделают, мы имеет право аннулировать их разрешительные документы", — пояснил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.