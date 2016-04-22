У Ахметова подсчитали, сколько киевляне задолжали за электроэнергию

Задолженность столичных потребителей электроэнергии перед «Киевэнерго» по результатам первого квартала 2016 г. выросла до 802,4 млн грн, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеАвстрийские компании братьев Клюевых объявили о банкротстве из-за санкций ЕС

Как говорится в сообщении, прирост задолженности продемонстрировали почти все категории потребителей компании, кроме предприятий, которые обслуживают жилищный фонд. Эта группа потребителей по итогам января-марта сократила долги на 3,7%– до 104,1 млн грн.

Наибольший прирост задолженности за электроэнергию - среди предприятий коммунальной сферы, в частности, «АК «Киевводоканал», и населения. Суммарно эти потребители задолжали «Киевэнерго» 528,4 млн грн. В первом квартале «АК «Киевводоканал» увеличил свои долги на 93,5 млн грн, до 262,6 млн грн. Население столицы Украины нарастило свою задолженность на 23 млн грн, до 221,2 млн грн. Наибольший уровень задолженности был зафиксирован среди жителей Дарницкого, Деснянского и Соломенского районов.

Читайте такжеНа еще четырех станциях киевского метро заработал Wi-Fi

Справка УНИАН. «Киевэнерго» обеспечивает потребителей Киева электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. «Киевэнерго» имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала — «Энергосервис» и мусоросжигательный завод «Энергия». Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% - Фонду государственного имущества.