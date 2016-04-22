Деканоидзе хочет создать в Киеве группу подкрепления для патрульных
13:24, 22 апреля 2016Киев
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Руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявляет о намерении создать в Киеве группу подкрепления для патрульных полицейских.
Деканоидзе хочет создать дополнительные патрульные группы / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время круглого стола в Киеве.
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«У нас есть идея создать дополнительные патрульные группы, которые будут прикрывать полицейские патрули в трудных ситуациях, и будут задействованы на массовых мероприятиях», - сказала Деканоидзе, отметив, что эта идея может быть реализована при наличии дополнительных бюджетных средств.
Глава Нацполиции отметила, что планируется дополнительно привлечь около 600-700 патрульных.
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