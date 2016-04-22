Деканоидзе хочет создать в Киеве группу подкрепления для патрульных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время круглого стола в Киеве.

Читайте такжеКоличество преступлений в столице выросло на 45% - Нацполиция

«У нас есть идея создать дополнительные патрульные группы, которые будут прикрывать полицейские патрули в трудных ситуациях, и будут задействованы на массовых мероприятиях», - сказала Деканоидзе, отметив, что эта идея может быть реализована при наличии дополнительных бюджетных средств.

Глава Нацполиции отметила, что планируется дополнительно привлечь около 600-700 патрульных.