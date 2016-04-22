Ночные маршрутки в Киеве планируют запустить в течение месяца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информируя о результатах проекта городской власти по внедрению системы электронных петиций с инициативами от общины.

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Прокопив отметил, что именно петиция о ночных маршрутах в Киеве является примером успешного воплощения идеи, инициированной киевлянами.

По информации секретаря Киевсовета, сейчас происходит закупка автобусов для ночных маршрутов, которые будут курсировать от железнодорожного вокзала на Виноградарь и Харьковский массив, а из Кадетского Гая через железнодорожный вокзал и Крещатик на Троещину.

«Маршруты отработаны, и есть уже приказ департамента транспортной инфраструктуры по созданию этих маршрутов. Сейчас идет напрямую, согласно нашей программе соцэкономразвития, закупка подвижного состава, который будет задействован», - сказал Прокопив.

На вопрос, когда будут запущены соответствующие перевозки, он ответил, что этот вопрос больше относится к департаменту транспорта КГГА.

«Но по состоянию на вчерашний вечер приказ департамента о введении таких маршрутов уже увидел свет. Боюсь назвать точную дату, но думаю, что ближайшее время, вопрос нескольких недель», - сказал Прокопив.

Как сообщал УНИАН, соответствующая электронная петиция 20 ноября 2015 года набрала 10 тыс. 854 подписи при минимально необходимых 10 тысячах.

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В январе 2016 года постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы рассмотрела петицию и поддержала ее.

Речь шла об открытии четырех ночных автобусных маршрутов (с 23:00 до 6:00):

- «Железнодорожный вокзал — жилой массив «Виноградарь» (проспект Свободы);

- «ул. Кадетский Гай (с заездом на железнодорожный вокзал) - жилой массив Троещина»;

- «Железнодорожный вокзал (через Центральный) - жилой массив Харьковский»;

- «Жилой массив «Новобеличи «(по ул. Победы с заездом на Железнодорожный вокзал) - Лесной массив».