У Кличко намерены ремонтировать дороги в столице исключительно в ночное время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что на сайте киевской власти была зарегистрирована электронная петиция, которая предлагает работать дорожникам исключительно в ночное время суток, но в течение 3 месяцев она не набрала достаточного количества голосов. Секретарь Киевсовета отметил, что эта инициатива будет рассматриваться как обращение граждан, а лично он уже готовит соответствующий проект решения.

Читайте такжеАктивисты: Под Михайловской площадью собрались строить "золотой" паркинг - выделили 8,5% годового бюджета Киева

“Любая работа должна проводиться в соответствии со здравым смыслом. И ситуация, когда ремонтируются дороги в час пик, в 8 утра, когда все едут на работу, по моему убеждению, это противоречит здравому смыслу. Поэтому мы уже дали рекомендации департаменту транспортной инфраструктуры относительно возможности осуществления таких работ с 9 вечера до 7 утра. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время мы не увидим в столице пробок из-за ремонтных работ”, - отметил заместитель городского головы.

Читайте такжеКличко: в этом году в Киеве запланирован текущий ремонт 440 тысяч квадратных метров асфальта

По его словам, сейчас разрабатываются изменения в соответствующие нормативные документы.