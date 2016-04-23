В столичном аквапарке погиб ребенок: полиция сообщила подробности трагедии

По данным Отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, в 18:15 22 апреля в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в аквапарке утонул мальчик.

"На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Несмотря на все усилия врачей, реанимировать ребенка не удалось", - сообщили в полиции.

Читайте такжеМестные власти назвали возможную причину взрыва в тайваньском аквапарке

Правоохранители установили, что мальчик находился с бабушкой и папой. Несчастный случай произошел в детском бассейне, когда ребенок на некоторое время остался без присмотра.

Полиция опросила свидетелей и очевидцев, изъяла и изучила записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией – несчастный случай. Следствие выясняет обстоятельства этого трагического события.

Комплекс закрыт для обеспечения работы следственной группы, сообщил совладелец ТРЦ Dream Town в Оболонском районе Гарик Корогодски на своей странице в Facebook.

«В связи с происшедшим приняли решение в субботу, 23 апреля, закрыть аквапарк для посетителей с целью обеспечения работы следственной группы. Данные видеозаписи предоставили. Еще раз искренние соболезнования родителям», - написал Корогодски.

Dream Island - один из самых больших крытых аквапарков в Европе площадью 24 тыс. кв. м. Одновременно вмещает 3,5 тыс. посетителей. В комплексе находятся бассейны, водные горки, аттракционы, бани, сауны, водные бары и рестораны.