В центре Киева открылся Пасхальный городок (фоторепортаж)

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, участие в открытии приняли министр культуры Украины Евгений Нищук, заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, депутаты Киевского городского совета и представители дипломатических миссий иностранных стран.

"Киев - это древняя величественная европейская столица с уникальной историей и культурой. И городские власти должны не только беречь, но и распространять достояние нашего города среди киевлян, гостей города, международных представителей. Именно поэтому сегодня мы пригласили представителей дипломатических миссий - на открытии присутствовали послы 11 стран. Уверена, что благодаря разнообразной программе городка, каждый сможет найти для себя интересные развлечения и занятия - от традиционных до современных", - сказала Старостенко.

Во время открытия состоялся флешмоб, в рамках которого около 400 детей из киевских школ станцевали на Софийской площади среди писанок. На этой локации каждый посетитель может увидеть "Авторскую писанку" - арт-перфоманс из 374 полутораметровых писанок, расписанных вручную талантливыми художниками со всей Украины. Здесь же можно увидеть еще 27 тысяч маленьких писанок, собранных из разных уголков Украины.

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После завершения работы Пасхального городка в Киеве все 374 полутораметровых писанки отправятся в путешествие за пределы Украины - в Польшу, Грузию и Германию. Лучшую писанку, выбранную жюри, организаторы собираются подарить Папе Римскому.

На Владимирском проезде открылась пасхальная ярмарка, а рядом в скверах – выставка садоводства, где можно будет научиться делать пасхальные композиции, букеты, купить семена и саженцы.

На Михайловской площади оборудована зона развлечений для маленьких киевлян и гостей города. Здесь они смогут пройти по писанковому тоннелю желаний, пробежать сквозь лабиринт из сена, покататься на карусели и поучаствовать в мастер-классах по росписи писанок. Заканчивается Пасхальный городок на территории парка «Владимирская горка».

Всеукраинский фестиваль писанок на других локациях будет работать с 23 апреля до 9 мая. Вход – свободный.