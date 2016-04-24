В Киеве с девятого этажа упал политолог, который был частым гостем на телевидении - СМИ

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники.

Согласно предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

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По информации источников, погибший был известным политологом и частым гостем прямых эфиров на телевидении.

Издание Вести пишет, что погибший – политолог Андрей Дорошенко, который работал в Центре передовых правовых инициатив.