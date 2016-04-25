В Киеве уволили полицейского, разъезжавшего с символикой боевиков "ДНР" (видео)
Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко уволил работника полиции, который повесил в автомобиле освежитель воздуха с символикой одного из подразделений боевиков - так называемой 3-ей отдельной мотострелковой бригады "Беркут", которая входит в состав "ДНР".
Об этом он написал в Facebook.
"Приказ о его увольнении я уже подписал. По данному факту проводим служебное расследование, вывод которого направим в прокуратуру и СБУ", - сообщил Крищенко.
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"Для меня непонятна ситуация, когда человек, который был в АТО, использует символику оккупанта. Сегодня мне не важно, что думал этот человек, делая такой шаг, важно, что своим поступком он бросил тень на всех своих братьев-полицейских, на весь гарнизон киевской полиции. Один человек одним поступком может перечеркнуть месяцы труда огромного коллектива. Поэтому, убежден, ему не место в полиции", - добавил руководитель столичной полиции.
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Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлена машина киевского полицейского, в которой висел значок "Беркута" с российским флагом и георгиевской лентой.