Кличко об ограничении продажи алкоголя: Протестующим не удастся выкрутить руки власти

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, выступая на заседании Антикоррупционной совета при Киевском городском голове, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Он также исключил возможность отмены решения о продаже алкоголя в МАФах, заявив, что шантажом и радикальными действиями протестующим "не удастся выкрутить руки городской власти".

"Протестующих, которые перекрывают дороги и устраивают беспорядки, - хочу предостеречь: это не поиск компромисса, и шантажом и радикальными действиями вам не удастся выкрутить руки городской власти. Киевляне не хотят разливаек по всему городу. К тому же, криминогенная ситуация в столице ухудшилась, и 80% правонарушений совершают в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому алкоголь в МАФах не будет продаваться", - подчеркнул мэр Киева.

Он также подчеркнул, что события, которые произошли 21 апреля возле здания и в помещении Киевсовета - недопустимы и должны получить оценку правоохранительных органов.

"Меня в четверг не было в Киеве, я был в командировке. И то, что происходило под этим помещением, видел уже на видео и фото. Это - позор. Обеспечивать порядок и наводить порядок должны правоохранители. И они должны выяснить, кто были эти люди, которые участвовали в провокациях, и дать оценку таким действиям", - отметил Кличко.

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Как сообщал УНИАН, утром 21 апреля около 500 человек - представителей малого бизнеса - начали пикетирование здания Киевсовета с требованиями, в частности, отменить запрет на продажу алкоголя в МАФах и прекратить демонтаж временных сооружений, где они ведут бизнес.

Участники акции прибегли к перекрытию движения на улице Крещатик, а также пытались прорваться через посты охраны в помещение Киевсовета, где в это время проходило пленарное заседание. Возникли столкновения между протестующими и охраной здания.

В Киевсовете позже не исключили, что на заседании 27 апреля рассмотрят проект решения, который позволит предпринимателям продажу алкогольных напитков в МАФах до завершения действия полученной лицензии на такую деятельность.