На Русановских садах в Киеве сегодня горел дом, образовалась большая дымовая завеса (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве, сообщение о пожаре на 4-й Садовой улице Русановских садов поступило спасателям в 12:36.

"На территории двухэтажного нежилого дома загорелся мусор на площади около 30 кв. м. Огонь перекинулся на сам дом и распространился на крышу. Из-за пластикового покрытия крыши образовалась большая дымовая завеса. В 13:27 пожар площадью 200 кв. м был локализован. В 13:55 спасателя удалось ликвидировать огонь", - сообщили в ГСЧС.

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На месте происшествия работали 15 человек личного состава и 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Никто во время пожара не пострадал.

По предварительным данным, к возгоранию привело "попадание малокалорийного источника зажигания (вероятно, окурка) в кучу легковоспламеняющегося мусора", но окончательную версию установит следствие, отметили в главке.