Кличко планирует обсудить с общественностью локации новых парковок в столице

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, выступая на заседании Антикоррупционного совета при Киевском городском голове. Его цитирует пресс-служба КГГА.

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«Резонансная тема последних дней, вокруг которой, я считаю, много различных спекуляций насчет якобы неотложных «планов» строительства паркинга на Михайловской площади. Хочу подчеркнуть: речь идет исключительно об изучении возможностей и определение мест – в том числе и в центре столицы – для строительства паркингов. Если вы помните, называлась не только Михайловская площадь. Я говорил и о Европейской площади, и об обустройстве паркингов возле некоторых станций метро», – отметил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что столичная власть вместе со специалистами и экспертами изучает все оптимальные возможности для наведения порядка с парковкой в Киеве.

«И сегодня мы это делаем в ситуации, когда, к сожалению, не имеем действенных механизмов влияния на этот беспорядок на улицах и тротуарах. Городская власть не имеет права штрафовать наглых водителей, не имеет права эвакуировать брошенные где попало машины. Парламент нам «помогает» тем, что уже почти полтора года игнорирует принятие законопроекта, который бы позволил нам наводить порядок», – подчеркнул Киевский городской председатель.

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Виталий Кличко подчеркнул, что столичная власть изучает все возможности для упорядочивания парковки в Киеве. И это не значит, что во всех местах, которые сейчас называются, будут построены паркинги. К тому же, отметил Киевский городской голова, за каждой локацией, которая будет определена после всех экспертных заключений, состоятся общественные обсуждения.

«И, уверен, те, кто политическую борьбу переносит на усилия городской власти воплощать изменения и делать жизнь в столице комфортным, действуют не в интересах киевлян, не в интересах людей», – отметил Виталий Кличко.