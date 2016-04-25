Смертельное ДТП на Дорогожичах в Киеве: прокуратура просит домашний арест для сбившего женщину полицейского

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство сторона обвинения огласила сегодня в ходе судебного заседания в Печерском районном суде Киева.

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"Прошу применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного ареста сроком на 60 суток", - отметил прокурор.

Он аргументировал объявленное ходатайство тем, что подозреваемый является должностным лицом и может, пользуясь служебным положением, влиять на свидетелей, через своих знакомых уничтожить документы, вещественные доказательства, которые могут составить интерес для следствия.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля на улице Елены Телиги в Киеве на пешеходном переходе возле станции метро "Дорогожичи" патрульный автомобиль сбил 58-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и 20 апреля скончалась в больнице. Виновнику ДТП объявлено подозрение по ч.2 ст.286 (нарушение правил управления транспортным средством, которое привело к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.