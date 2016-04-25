Суд отправил под домашний арест полицейского, сбившего насмерть женщину в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласила сегодня следственный судья Печерского райсуда столицы Кристина Тарасюк.

"Ходатайство прокуратуры удовлетворить. Избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 21 июня... Постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение пяти дней", - отмечается в решении суда.

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Как сообщал УНИАН, 19 апреля на улице Елены Телиги в Киеве на пешеходном переходе возле станции метро "Дорогожичи" патрульный автомобиль сбил 58-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и 20 апреля скончалась в больнице.

Виновнику ДТП объявлено подозрение по ч.2 ст.286 (нарушение правил управления транспортным средством, что привело к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.