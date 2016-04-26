В Киеве открыли инсталляцию "Под саркофагом" к годовщине Чернобыльской аварии
В центре столицы сегодня открылся документальный художественный проект "Под саркофагом" к 30-летию Чернобыльской аварии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского института национальной памяти, инсталляция развернута в подземном переходе между Украинским домом и Национальной филармонией на Европейской площади.
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«Документальная инсталляция "Под саркофагом" - исторический и художественный проект, представляющий последствия использования "мирного" атома в условиях тоталитаризма», - отмечается в сообщении.
Организаторы проекта - УИНП, архив СБУ и Центр исследований освободительного движения - выбрали сочетание творческих образов, цифр и фактов. Локацией проекта выбрали подземный переход как место, которое «позволяет ощутить эффект пребывания в замкнутом пространстве зоны поражения или шире - закрытом от мира СССР», отметили в пресс-службе.
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Историк Владимир Вятрович уверен, что “корни ядерной катастрофы в Чернобыле - в системе управления страной”.
Поэтому зрителя призывают посмотреть на катастрофу шире, чем только как на техногенную аварию.
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“Это была авария целой тоталитарной системы. Проект “Под саркофагом” показывает параллели между мутациями живого организма вследствие радиации и мутациями общества вследствие совка, которые мы до сих пор переживаем”, - говорят авторы выставки.
«Очутиться “Под саркофагом” можно ежедневно с 25 до 29 апреля», - отмечается в сообщении.