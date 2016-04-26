Полицейский, уволенный за символику боевиков "ДНР" в автомобиле, дважды был в АТО — спикер Нацполиции

Об этом в эфире Громадського рассказала спикер Главного управления Нацполиции Киева Оксана Блищик.

«Коллеги положительно его характеризуют. Он дважды находился в зоне АТО вместе со своим подразделением, никаких претензий по нему не было», — сказала Блыщик.

Она также сообщила, что столичная Нацполиция проводит служебное расследование этого инцидента. «Результаты будут переданы в СБУ и ГПУ, которые будут принимать соответствующие решения», — сказала спикер полиции.

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В то же время, Блыщик не смогла рассказать, почему уволенный полицейский вывесил этот шеврон-освежитель воздуха в своем авто.

«На этот момент мы не можем сказать, какова была конкретная мотивация. Однако, завтра мы эти материалы поднимем и предоставим», — сказала Блыщик.

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления Нацполиции в Киеве уволил работника полиции, который повесил в автомобиле освежитель воздуха с символикой одного из подразделений боевиков так называемой 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут", которая входит в состав "ДНР".