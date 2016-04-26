Мощный взрыв в Подольском районе Киева: разрушены пять гаражей, погиб мужчина (фото, видео)
10:15, 26 апреля 2016Киев
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26 апреля в Подольском районе Киева по пров. Квитневом произошел взрыв в гаражном кооперативе "Барвинок".
Взрыв произошел под утро / kyiv.mns.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
На место вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибыв к месту происшествия спасатели увидели черный дым.
kyiv.mns.gov.ua
kyiv.mns.gov.ua
Было установлено, что горят гаражи. Через несколько минут произошел взрыв, в результате чего разрушены 5 гаражей. В настоящее время пожар ликвидирован.
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"Во время разборки обрушившихся конструкций было обнаружено тело мужчины. Кроме того, пострадали транспортные средства, которые находились внутри", - говорится в сообщении.
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