Мощный взрыв в Подольском районе Киева: разрушены пять гаражей, погиб мужчина (фото, видео)

10:15, 26 апреля 2016
Киев
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26 апреля в Подольском районе Киева по пров. Квитневом произошел взрыв в гаражном кооперативе "Барвинок".

взрыв, гараж, Киев / kyiv.mns.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

На место вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения. Прибыв к месту происшествия спасатели увидели черный дым.

взрыв, гараж, Киев / kyiv.mns.gov.ua
взрыв, гараж, Киев / kyiv.mns.gov.ua

Было установлено, что горят гаражи. Через несколько минут произошел взрыв, в результате чего разрушены 5 гаражей. В настоящее время пожар ликвидирован.

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"Во время разборки обрушившихся конструкций было обнаружено тело мужчины. Кроме того, пострадали транспортные средства, которые находились внутри", - говорится в сообщении.

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