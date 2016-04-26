В Киеве жители перекрыли центральную улицу, требуя сноса незаконной пристройки (фото, видео)

Несколько десятков жителей дома более года требуют убрать незаконно построенную, по их мнению, пристройку кафе в фасаде их дома, передает Новое время.

"Еще летом прошлого года, когда это кафе строили, мы говорили, что тут проходят коммуникации, теплотрасса, электрический кабель и прочее. Несмотря на наши заявления во все инстанции, летнюю пристройку сделали, а когда случилась авария, и в нескольких домах пропала горячая вода, выяснилось, что трубы с горячей водой проходят прямо под этой пристройкой, то есть чтобы их отремонтировать, пристройку нужно снести. В ответ нас почти год гоняют по инстанциям КГГА, ЖЭКам", - сказала жительница дома.

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После полуторачасового ожидания техники, которая должна была разбирать пристройку, жители вынесли мешки с песком и ограничители и перекрыли одну полосу движения по улице Бассейной.

Сотрудники полиции, находившиеся на месте собрания жителей с 8:00, отказались выяснять происхождение частной вооруженной охраны Венбест, сотрудники которой заявили, что представляют интересы владельца кафе.

Жители намерены продолжать блокирование улицы до прибытия строительной техники.

Сейчас движение по Бассейной практически парализовано.