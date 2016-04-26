Мощный взрыв в Подольском районе Киева: спасатели назвали вероятные причины происшествия (фото, видео)

12:25, 26 апреля 2016
Киев
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Пожар в гаражном кооперативе в Киеве, приведший к взрыву и гибели человека, мог возникнуть из-за газового или кислородного баллона.

взрыв, гараж, Киев / kyiv.mns.gov.ua

Об этом сообщила спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага, передает Еспресо.TV.

"Окончательные причины пожара, а также последующего взрыва установит следствие. Однако в настоящее время рассматривают, что к взрыву мог привести или газовый, или кислородный баллон, который мог взорваться в результате пожара", - отметила она.

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Пресс-секретарь ГСЧС рассказала, что личность погибшего мужчины до сих пор не установлена.

kyiv.mns.gov.ua
взрыв, гараж, Киев / kyiv.mns.gov.ua

Ранее УНИАН сообщал, что во время разборки обрушившихся конструкций в результате взрыва в Подольском районе столицы было обнаружено тело мужчины. Кроме того, пострадали транспортные средства, которые находились внутри.

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