К годовщине аварии на ЧАЭС Киев предоставил чернобыльцам 10 новых квартир

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Сегодня мы чтим память ликвидаторов страшной аварии, которые ценой собственного здоровья и жизни боролись с последствиями техногенной катастрофы, произошедшей ровно 30 лет назад под Киевом. Мы должны помнить героев, которые защитили нас от смертельной угрозы. И мы делаем все, чтобы помочь пострадавшим от этой страшной трагедии", – отметил Киевский городской председатель.

Несмотря на то, отметил Кличко, что правительство не заложило в бюджете денег на обеспечение жильем чернобыльцев, столичная власть профинансировала эту программу за средства городского бюджета.

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"К 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы город предоставил чернобыльцам 10 новых квартир", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, отметил мэр Киева, за счет городской программы "Забота. Навстречу киевлянам" столичная власть оказывает единовременную адресную помощь для детей-инвалидов, сирот, вдов, а также других лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

"Эту помощь на сумму 16,1 млн гривен получат 53 тысячи человек", – сказал Кличко.