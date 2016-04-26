В 20 вагонах киевского метро появился Wi-Fi

В 20 вагонах метро теперь есть Wi-Fi / УНИАН

«Не удивляйтесь, если вдруг в вагоне метро ваш смартфон подключится к Wi-Fi. Первые 20 оборудованных поездов уже выехали», - сообщается на официальной страничке компании Mosquito Mobile в социальной сети Facebook.

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Согласно сообщению, на сегодняшний день Wi-Fi уже работает на станциях метро Олимпийская, Площадь Льва Толстого, Майдан Независимости, Крещатик, Театральная, Золотые Ворота и Кловская. Также в пятницу, 22 апреля, в тестовом режиме Wi-Fi заработал на станции Дворец спорта.

«Вскоре ожидается покрытие Wi-Fi на всех станциях и в вагонах киевского метрополитена», - сообщила компания.

Как сообщал УНИАН, в конце 2014 года компания Mosquito Mobile приняла участие и победила в тендере на строительство сети, которая должна охватить 52 станции, туннели линий метрополитена протяженностью 67,5 км (в случае открытия новых станций и строительства новых перегонов – на них тоже), а также 774 вагона подвижного состава.

Общая сумма инвестиций в строительство, согласно конкурсным предложениям, составит 100 млн грн. При этом в создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города оператор вложит 10 млн грн.