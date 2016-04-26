В результате перестрелки в Киеве ранены двое полицейских

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Сегодня в Оболонском районе столицы сотрудники полка особого назначения заметили двух подозрительных мужчин. Когда полицейские решили проверить их документы, один из них начал стрелять и убегать. В результате двое сотрудников полиции получили ранения, но задержали его товарища", - говорится в сообщении.

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По ее словам, полицейские вызвали подмогу и начали поиски вооруженного мужчины.

"Поскольку он снова начал стрелять, один из правоохранителей применил табельное огнестрельное оружие, и ранил злоумышленника в бедро. После этого беглец угрожал покончить жизнь самоубийством. Однако в процессе переговоров полицейские обезвредили и задержали его", - отметила Блищик.

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Она отметила, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следователи квалифицируют это событие по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство работника правоохранительного органа).