Советник Кличко сообщил об угрозах от экс-регионала Медяника за снос площадки ресторана

"Весь вечер мне выписывает СМСки с угрозами бывший депутат парламента от Партии Регионов Владимир Медяник. Обещает отомстить за снос летней площадки ресторана на Бассейной", - пишет Белоцерковец на своей странице в Facebook.

По словам советника Кличко, Медяник "пишет, что его (Белоцерковца) не спасут" и грозится медиа атаками "от каких-то технологов, политологов, кроет матом".

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Как пишет Mstyle.lugansk.ua, Луганский бизнесмен Медяник прошел в 2010 году в Луганский горсовет под знаменем Коммунистической партии Украины.

Отмечается, что еще до выдвижения в кандидаты в народные депутаты, "приступил к завоеванию сердец избирателей. В свой день рождения он раздавал пенсионерам подарочные пакеты, в которые входили бутылка водки, колбаса, сыр, буханка хлеба".

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 апреля, около 9:30 жильцы дома по улице Бассейной, 5б, перекрыли движение, требуя снос летней пристройки кафе R&B.