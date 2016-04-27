Перестрелка в Оболонском районе Киева: ранившего двух полицейских мужчину задержали

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в г.Киеве.

В главке напомнили, что накануне около 19:00 в Оболонском районе столицы сотрудники полка особого назначения заметили двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Когда полицейские решили проверить их документы, один из мужчин начал убегать, а затем открыл огонь из травматического оружия.

В результате он ранил двух сержантов полиции: один получил ранение плеча, другой - брови и руки.

"Полицейские вызвали подмогу и сразу начали поиски вооруженного мужчины, а заметив его, попытались задержать. Поскольку он снова стал стрелять, правоохранители применили табельное огнестрельное оружие, в результате злоумышленник был ранен в бедро. Когда правоохранители его заблокировали, мужчина грозился совершить самоубийство - приставил свой пистолет к виску. Однако в процессе переговоров полиция обезвредила и задержала мужчину", - говорится в сообщении.

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Так, у 36-летнего уроженца Мариуполя, жителя Киевской области, сотрудники следственно-оперативной группы изъяли незарегистрированный травматический пистолет, который направили на экспертизу.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится под охраной в медицинском учреждении.

Второго мужчину – 21-летнего жителя Киевской области – опросили и отпустили.

В полиции отметили, что после получения результатов соответствующих экспертиз станет известно, находились ли мужчины в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Факт нанесения телесных повреждений работникам полиции зарегистрирован, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Один из сотрудников полиции госпитализирован, другой проходит курс лечения амбулаторно, сообщили в полиции.