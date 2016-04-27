В Киеве возле Осокорков неизвестные открыли стрельбу, есть пострадавший

В Дарницком районе Киева неизвестные стреляли в мужчину. Об этом в Facebook сообщила глава пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блыщик.

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"Правоохранители установили, что 46-летний мужчина вместе с коллегой вышел из торгового центра. Когда они попрощались, двинулся к автомобилю, который был припаркован на стоянке. В этот момент к нему подошли двое неизвестных и произвели несколько выстрелов. В результате потерпевший получил огнестрельные ранения левого бедра, правой ягодицы и поясницы. Злоумышленники с места происшествия скрылись", - рассказала Блыщик.

По ее словам, мужчину сразу доставили в больницу. Со слов медиков, у него ранения, похожие на следы от травматического оружия.

По данному факту начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщалось, сегодня в Киеве задержали мужчину, который накануне ранил двух правоохранителей в Оболонском районе.