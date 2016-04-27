Возле посольства Азербайджана в Киеве провели учения по безопасности во время массовых беспорядков (фоторепортаж)

16:18, 27 апреля 2016
Киев
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Возле посольства Азербайджана в Киеве в среду, 27 апреля, провели специальные учения по обеспечению безопасности учреждения во время массовых беспорядков.

Безпекові навчання біля Посольства Азербайджану в Києві / УНІАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, также на учениях присутствовал временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Украине Назим Алиев.

Правоохранители и охрана посольства отработали действия во время нападения на посольство хулиганов, вооруженных бутылками и дымовыми шашками.

Учения по обеспечению безопасности учреждения во время массовых беспорядков возле посольства Азербайджана в Киеве
Учения по обеспечению безопасности учреждения во время массовых беспорядков возле посольства Азербайджана в Киеве /  © УНИАН
По сценарию учений хулиганы с дымовыми шашками атаковали посольство
По сценарию учений хулиганы с дымовыми шашками атаковали посольство /  © УНИАН
Правоохранители и охрана посольства отработали действия во время нападения хулиганов
Правоохранители и охрана посольства отработали действия во время нападения хулиганов /  © УНИАН
Правоохранители и охрана посольства отработали действия во время нападения хулиганов
Правоохранители и охрана посольства отработали действия во время нападения хулиганов /  © УНИАН
Правоохранители и охрана посольства отработали действия во время нападения хулиганов
Правоохранители и охрана посольства отработали действия во время нападения хулиганов /  © УНИАН
Также правоохранители отработали задержание нападавших
Также правоохранители отработали задержание нападавших /  © УНИАН
Также правоохранители отработали задержание нападавших
Также правоохранители отработали задержание нападавших /  © УНИАН
В учениях также принимала участие столичная полиция
В учениях также принимала участие столичная полиция /  © УНИАН
На учениях присутствовал временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Украине Назим Алиев
На учениях присутствовал временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Украине Назим Алиев /  © УНИАН
На учениях присутствовал временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Украине Назим Алиев
На учениях присутствовал временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Украине Назим Алиев /  © УНИАН

Как ранее сообщал УНИАН, Военно-морские силы проведут антитеррористические учения в Одессе.

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