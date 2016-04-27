Возле посольства Азербайджана в Киеве провели учения по безопасности во время массовых беспорядков (фоторепортаж)

Как сообщает корреспондент УНИАН, также на учениях присутствовал временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Украине Назим Алиев.

Правоохранители и охрана посольства отработали действия во время нападения на посольство хулиганов, вооруженных бутылками и дымовыми шашками.

Как ранее сообщал УНИАН, Военно-морские силы проведут антитеррористические учения в Одессе.