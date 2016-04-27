Возле посольства Азербайджана в Киеве провели учения по безопасности во время массовых беспорядков (фоторепортаж)
16:18, 27 апреля 2016Киев
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Возле посольства Азербайджана в Киеве в среду, 27 апреля, провели специальные учения по обеспечению безопасности учреждения во время массовых беспорядков.
Учения по безопасности возле Посольства Азербайджана в Киеве / УНИАН
УНИАН
Как сообщает корреспондент УНИАН, также на учениях присутствовал временный поверенный в делах Азербайджанской Республики в Украине Назим Алиев.
Правоохранители и охрана посольства отработали действия во время нападения на посольство хулиганов, вооруженных бутылками и дымовыми шашками.
Как ранее сообщал УНИАН, Военно-морские силы проведут антитеррористические учения в Одессе.
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