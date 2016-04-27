Высший админсуд вернул общине Киева землю стадиона "Старт"

Об этом сообщил председатель Шевченковской районной государственной администрации Олег Гаряга в Facebook, информируя о результатах заседания суда по рассмотрению кассационной жалобы ООО "Голден Хаус".

"Есть определение суда по нашему "Старту", которая отменяет решение первой инстанции и апелляции. На практике это означает, что решение Киевсовета, которое возвращает землю "Старта" общине, является действующим", - написал Гаряга.

Одновременно он отметил, что "это далеко не конец нашей борьбы и расслабляться еще рано".

В частности, объединение активистов под названием "сообщество "Старт" напоминает, что 17 марта Хозяйственный суд Киева разорвал договор купли-продажи спортивного комплекса стадиона "Старт".

"Но по этому решению в ближайший месяц также ожидается апелляция", - отмечают активисты в Facebook.

Как сообщалось, 4 марта 2015 года Киевский городской совет принял решение № 173/1038 "О признании таким, что утратило силу решение Киевского городского совета от 26.02.2010 N 418/3856 "О передаче обществу с ограниченной ответственностью "Голден Хаус" земельных участков для комплексной реконструкции спортивного комплекса стадиона "Старт", строительства, эксплуатации и обслуживания спортивно-оздоровительного комплекса и многофункционального жилищно-офисного комплекса с помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингом на ул. Шолуденко, 26-28/4 в Шевченковском районе г. Киева".

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В ответ "Голден Хаус" подал исковое заявление против Киевсовета, пытаясь оспорить решение муниципалитета и получить возможность построить на месте одного из старейших стадионов и близлежащего парка очередной торгово-развлекательный комплекс.

25 марта пресс-служба Фонда государственного имущества Украины со ссылкой на решение суда от 17 марта сообщила, что Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковое требование столичного Регионального отделения Фонда и разорвал договор купли-продажи спортивного комплекса "Стадион "Старт" - за неисполнения его покупателем - компанией "Голден Хаус" - инвестиционных обязательств.