"На велосипеде на работу": В столице вскоре патрульные полицейские оседлают железных коней

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время акции "На велосипеде на работу", проинформировали УНИАН в пресс-службе городского головы.

Кличко традиционно принял участие в акции "На велосипеде на работу", которую устраивает велосообщество. Несколько лет подряд в день акции киевляне на велосипедах собираются на Майдане Незалежности, общаются, фотографируются и отправляются на работу.

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"Это хорошо, что с каждым годом в Киеве становится все больше людей, которые выбирают перемещение по городу на велосипеде. И я уже могу сказать, что в скором времени вы увидите на улицах столицы патрульных на велосипедах", - сказал мэр.

Кличко подчеркнул, что развитие велосипедной инфраструктуры является одним из приоритетов городской власти. Он отметил, что сегодня в столице работают над обустройством новых велодорожек и парковок, есть маршруты в нескольких парках, в мае откроют перехватывающий велопаркинг на метро "Левобережная", а к лету презентуют обновленный велотрек.

Обновленный велотрек станет еще одним современным и комфортным местом, где киевляне смогут заниматься спортом и отдыхать. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу «Киев».

Он отметил, что регулярно проверяет ход работ по восстановлению велотрека.

«Велотрек у киевлян хотели украсть. Но мы вместе с общиной его отстояли. И вернули в собственность города. Сейчас продолжаются работы по его восстановлению », - сказал мэр Киева. В частности, добавил Виталий Кличко, происходит реставрация административного здания велотрека, подземного паркинга на 50 мест, продолжаются работы по восстановлению полотна велотрека, обустраивают парк.

«Это будет обновлен велотрек. Он станет центром спорта. И каждый, кто придет туда, сможет прокатиться на велосипеде, погулять в парке и отдохнуть », - отметил мэр столицы.

Виталий Кличко также добавил, что столичная власть делает все возможное для увеличения количества велодорожек в Киеве.

«Ключевая задача - сделать в городе как можно больше велодорожек, которых сейчас очень не хватает. Количество велосипедистов на улицах города растет и наша задача - сделать их передвижения комфортным», - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в ближайшие годы в столице планируется обустроить 600 км велодорожек, а также добавил, что большой популярностью среди велосипедистов пользуется веломаршрут Европейская площадь - Троещина, открытый в прошлом году. Он отметил, что передвижение на велосипеде развито во многих городах мира, поскольку это удобно, достаточно быстро и полезно для здоровья. Виталий Кличко также отметил, что на велосипеде гораздо быстрее добирается до работы, поскольку таким образом ему удается обойти все пробки в центре города.

