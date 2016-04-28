В Киеве активисты собрались возле памятника чекистам с намерением разрушить его

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 активистов "Правого сектора", гражданского корпуса "Азов" и других организаций намерены свергнуть монумент чекистам на Лыбедской площади.

Они уже разрушили строительный забор вокруг памятника и собираются установить строительные леса для того, чтобы начать его снос. Полиция не вмешивается в ситуацию, а лишь наблюдает за тем, что происходит.

Также на месте происшествия присутствовал народный депутат из фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

В разговоре с полицейскими командир батальона ОУН Николай Коханивский заявил, что активисты намерены "поотбивать чекистам носы" для того, чтобы побудить киевские власти выполнить закон о декоммунизации и официально демонтировать советский памятник.

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Как известно, майдановцы пытались снести этот памятник еще в феврале 2014 года.

Справка УНИАН. Памятник чекистам в Киеве установлен в 1967 году на Лыбидской площади (тогда площадь Дзержинского) в честь сотрудников ВЧК. Авторами монумента являются скульптор Василий Бородай и архитектор Анатолий Игнащенко.

Памятник изготовлен из красного гранита. Монумент представляет собой прямоугольную глыбу высотой 9 м, на которой отчеканен барельеф с изображением лиц двух бойцов. Снизу на постаменте по периметру размещена надпись крупными буквами "Мужественным Чекистам, бойцам Революции, верным сынам Родины, павшим в битвах за власть Советов, память и почет народная".