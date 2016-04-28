В КГГА разъяснили ситуацию вокруг возможного строительства подземного паркинга на Михайловской площади

Как сообщает пресс-служба КГГА, Спасибко отметил, что пока речь идет лишь об изучении возможности обустройства паркинга на этом месте.

По его словам, власти десятилетиями не занимались развитием транспортной инфраструктуры Киева, и сейчас в центральной части города и в отдельных его районах из-за большой загрузки автодорог сложилась крайне негативная ситуация с парковкой автотранспорта. По его словам, команда Киевского городского головы Виталия Кличко изучает оптимальные возможности наведения порядка с парковкой, особенно в центре города, где ситуация критическая.

«Городская власть рассматривает этот вопрос комплексно: предлагает поднять штрафы за нелегальную парковку, использовать эвакуаторы, планирует строить перехватывающие паркинги возле станций метро. А также мы рассматриваем возможность строительства подземных паркингов на площадях Европейской, Победы, Соломенской, Дарницкой, Львовской, Вокзальной, Лыбедской, Лукьяновский. В этот перечень входит и Михайловская площадь», – рассказал заместитель председателя КГГА.

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Он сообщил, что в настоящее время программой социально-экономического развития Киева предусмотрено 100 тысяч гривень исключительно на то, чтобы изучить, возможно ли вообще строительство паркинга на Михайловской площади. Цель выделения этих средств – сбор исходных данных. Зона площади имеет чрезвычайно высокий охранный статус и находится в пределах буферной зоны Национального заповедника «София Киевская».

«После того, как мы получим все научно-изыскательские данные от ЮНЕСКО, Министерства культуры Украины, археологов, инженеров, геологов, гидрогеологов, специалистов по строительству подземных сооружений в условиях плотной городской застройки, можно будет вести дальнейшие разговоры о возможности разработки проекта, не говоря уже о строительстве. Ответ о безопасности строительства на склоне можно будет получить на стадии выполнения проектных работ, но на сегодня об этом говорить преждевременно», – отметил Спасибко.

Он подчеркнул, что позиция мэра Виталия Кличко заключается в том, что если выводы экспертов будут положительными, то вопрос строительства подземного паркинга на Михайловской площади пройдет широкое общественное обсуждение. Если будут получены отрицательные заключения экспертов или ЮНЕСКО не поддержит данный проект, какие-либо проектные или строительные работы вестись не будут.

«Мы всегда сотрудничаем с активистами, прислушиваемся к мнению общества и открыты к обсуждениям и дискуссиям. И ежедневно работаем над тем, чтобы Киев стал одним из лучших городов в Европе», – сказал Спасибко.