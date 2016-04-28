"Азовцам" и членам ПС не удалось разрушить памятник чекистам на Лыбидской площади в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, в течение нескольких часов активисты «Правого сектора», гражданского корпуса «Азов» и других организаций с помощью молота и перфоратора пытались отбить нос на скульптурном изображении одного из чекистов. Однако им удалось отколоть лишь мелкие осколки гранита от композиции.

После этого активисты облили памятник красной краской и расписали постамент лозунгами: «Смерть тирану!», «На них кров України», «Кати» («Смерть тирану!», «На них кровь Украины», «Палачи») и завершили акцию.

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Как сообщал УНИАН, сегодня днем около 50 активистов «Правого сектора», гражданского корпуса «Азов» и других организаций собрались на Лыбидской площади, чтобы разрушить памятник чекистам.

В разговоре с полицейскими командир батальона ОУН Николай Коханивский заявил, что активисты намерены "поотбивать чекистам носы" для того, чтобы побудить киевскую власть выполнить закон о декоммунизации и официально демонтировать советский памятник.

Справка УНИАН. Памятник чекистам в Киеве был установлен в 1967 году на Лыбидской площади (тогда - площади Дзержинского) в честь сотрудников ВЧК. Авторами монумента являются скульптор Василий Бородай и архитектор Анатолий Игнащенко.

Памятник изготовлен из красного гранита. Монумент представляет собой прямоугольную глыбу высотой 9 м, на которой высечен горельеф с изображением лиц двух бойцов. Снизу на постаменте по периметру размещена надпись большими буквами «Мужественным чекистам, бойцам революции, верным сынам Родины, павшим в битвах за власть Советов, память и уважение народное».

Майдановцы пытались снести этот памятник еще в феврале 2014 года.