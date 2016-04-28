На Пасху киевское метро изменит график работы
19:07, 28 апреля 2016Киев
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В ночь с 30 апреля на 1 мая метро будет работать на час дольше, до 01:00.
На Пасху киевское метро будет работать по измененному графику / wikimapia.org
Столичная подземка закроется позже и откроется раньше. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.
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1 мая станции Киевского метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше (в 05:00 - УНИАН).
Как известно, столичное метро работает на вход и выход пассажиров с 06:00 до 00.00.
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