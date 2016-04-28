На Пасху киевское метро изменит график работы

Столичная подземка закроется позже и откроется раньше. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

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1 мая станции Киевского метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше (в 05:00 - УНИАН).

Как известно, столичное метро работает на вход и выход пассажиров с 06:00 до 00.00.

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