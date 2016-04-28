Кличко: Мы продолжаем наводить порядок с торговлей в МАФах

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил в интервью «5 каналу», сообщает пресс-служба мэра.

«Киевляне делегировали нам право отстаивать их интересы. И сегодня поступают сотни тысяч обращений, касающихся МАФов, которые сегодня стоят где угодно и портят внешний вид города, - отметил Кличко. - Поэтому большинство киевлян сегодня требует навести порядок с МАФами, а также с продажей алкогольных напитков в них».

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Мэр напомнил, что организовав аукцион по продаже мест для автокофеен, столичная власть получила 10 млн гривен в бюджет. «Мы систематизируем работу, чтобы торговля была цивилизованной, и чтобы средства поступали в бюджет города», - подчеркнул Кличко.

Ранее УНИАН сообщал, что предприниматели, которые получат разрешения на размещение МАФов в Киеве, должны будут в течение полугода привести свои киоски в соответствие до двух утвержденных образцов.