В Киеве на майские праздники к охране общественного порядка привлекут бойцов Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

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“Для оперативного реагирования на возможные сообщения о якобы закладке взрывчатки будут работать две группы взрывотехников и кинологи. На станциях метро будут усилены наряды”, - сказал Крищенко.

Также он отметил, что к охране общественного порядка в столице, помимо сотрудников полиции, будут привлечены бойцы Национальной гвардии, курсанты Академии Министерства внутренних дел, подразделения особого назначения МВД.