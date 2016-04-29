В Киеве на майские праздники к охране общественного порядка привлекут бойцов Нацгвардии
12:40, 29 апреля 2016Киев
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В Киеве на майские праздники охрану общественного порядка будут обеспечивать около 2 тысячи правоохранителей.
Будут также работать кинологи / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
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“Для оперативного реагирования на возможные сообщения о якобы закладке взрывчатки будут работать две группы взрывотехников и кинологи. На станциях метро будут усилены наряды”, - сказал Крищенко.
Также он отметил, что к охране общественного порядка в столице, помимо сотрудников полиции, будут привлечены бойцы Национальной гвардии, курсанты Академии Министерства внутренних дел, подразделения особого назначения МВД.
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