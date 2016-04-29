В Киеве включили фонтаны (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, присутствовавший на включении двух фонтанов на Майдане Незалежности – "Основателям Киева" и "Водяной шар".

По его словам, примерно в июне запустят еще два фонтана, на которых пока проводятся ремонтные работы – "каскадный" возле Монумента Независимости в центре Киева и Русановские фонтаны на Русановском канале.

Комплекс фонтанов на четной стороне Майдана смогут запустить только в следующем году, поскольку он нуждается в реконструкции, сказал Пантелеев, добавив, что в настоящее время разрабатывается проектная документация.

"Фонтан на стороне Главпочтамта на Майдане Незалежности надо полностью реконструировать. Он заработает в следующем году. Там нужна основательная реконструкция после Революции Достоинства. Его надо восстанавливать. На это надо проект и достаточно серьезные средства", - пояснил Пантелеев.

Он сообщил, что в этом сезоне городские фонтаны будут работать не только в выходные дни, а постоянно, кроме санитарных дней - понедельников.

"Фонтаны – это частица лицо Киева, историческая часть. И мы очень хотим, чтобы они работали так, как мы к ним привыкли, как привыкли киевляне и гости города", - добавил Пантелеев.

По его словам, на подготовку комплексов к началу работы из городского бюджета было выделено 1,7 млн грн, поскольку часть фонтанов требовала капитального ремонта – замены насосов, гидроизоляции и тому подобное. Обслуживание фонтанов обойдется в сезон еще примерно в 1 млн грн.

Обслуживанием этих городских фонтанов, которые расположены в основном на площадях и улицах столицы, занимается специализированное предприятие "Киевводфонд".

В то же время в городе есть также 22 фонтана в зеленых зонах, которые находятся на балансе КО "Киевзеленстрой". Вчера были запущены 4 из них. Остальные, по словам руководителя предприятия Сергея Симонова, заработают до 1 мая.

"Не было капитальных ремонтов наших фонтанов, постоянно поддерживаем их в нормальном рабочем состоянии. Были только текущие работы. Никаких средств из бюджета на это не выделялось", - сказал Симонов.

Как ранее сообщал УНИАН, столичные фонтаны планировалось запустить с 1 мая.