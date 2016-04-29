Кличко в Великобритании рассказал студентам Оксфорда про российскую агрессию в Украине

Кличко, в частности, рассказал о том, как достигать успеха в жизни. Студентов интересовала мотивация чемпиона, который после покоренных вершин в спорте пошел в политику. Также одной из тем дискуссии была ситуация в Украине и то, каким видит наше государство, свое будущее и что собирается делать для того, чтобы успешно двигаться вперед.

Отвечая на вопрос студентов о российской агрессии против Украины, Кличко отметил, что политика, которую ведет Россия, в 21-ом веке не имеет перспектив и заводит в тупик саму Россию.

«Российская агрессия на Востоке Украины и то, как Россия поступила с Крымом, еще раз показали, что имперские стремления этого государства никуда не исчезли. Российская Федерация пытается любыми методами воссоздать империю, - подчеркнул Кличко. – И сегодня этому противостоит Украина. Противостоит изо всех сил, теряя своих лучших сыновей на войне. И все это происходит потому, что украинцы хотят стать частью европейской семьи. Мы создадим такие же высокие стандарты жизни, как в европейских государствах, построим демократическую и сильную страну. Украинцам это под силу!», - подчеркнул Виталий Кличко.

Оксфорд Юнион – одно из наиболее влиятельных дискуссионный сообществ, которое объединяет выпускников Оксфордского университета. Это - третье из старейших университетских объединений в Великобритании, основанное в 1823-м году. Среди членов Оксфорд Юнион – известные британские и мировые политики, а спикерами во время дискуссий общества в разные годы были Уинстон Черчилль, Рональд Рейган, Мать Тереза, Далай-лама и другие мировые лидеры.