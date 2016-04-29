Порошенко уволил руководителей трех РГА Киева

Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителей Деснянской, Днепровской и Дарницкой районных администраций Киева. Соответствующее решение закреплено в указах главы государства №131, №130 и №129.

В частности, от должности освобождены временный и. о. председателя Деснянской райадминистрации Вадим Онуфрийчук, глава Днепровской райадминистрации Ярослав Горбунов и председатель Дарницкой райадминистрации Геннадий Синцов, передает 112. Читайте такжеПорошенко назначил Днепрова руководителем аппарата АП Как сообщал УНИАН, Порошенко уволил Виктора Гвоздя с должности главы Службы внешней разведки.

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