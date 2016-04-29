Порошенко уволил руководителей трех РГА Киева

16:00, 29 апреля 2016
Киев
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Президент Украины Петр Порошенко уволил руководителей Деснянской, Днепровской и Дарницкой районных администраций Киева. Соответствующее решение закреплено в указах главы государства №131, №130 и №129.

Порошенко / УНИАН

В частности, от должности освобождены временный и. о. председателя Деснянской райадминистрации Вадим Онуфрийчук, глава Днепровской райадминистрации Ярослав Горбунов и председатель Дарницкой райадминистрации Геннадий Синцов, передает 112.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко уволил Виктора Гвоздя с должности главы Службы внешней разведки.

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