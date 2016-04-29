В Киеве почти весь май будет ограничено движение на Южном мосту

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, коммунальная корпорация «Киевавтодор» запланировала капитальный ремонт мостового полотна и замену деформационных швов моста, которые начались в августе 2015 года.

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5 мая запланировано начать ремонт тротуарной части ортотропной плиты Южного моста на выезде с проспекта Николая Бажана в направлении въезда в центр города (с левого берега на правый).

В связи с этим движение транспорта в первой полосе Южного моста на участке выполнения работ в период с 10.00 5 мая до 6.00 30 мая будет частично ограничено.