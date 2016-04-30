В центре Киева произошла стрельба: 20-летний парень ранен в голову

В центре Киева на Бессарабской площади выстрелили в голову молодому человеку, сообщает телеканал "112 Украина".

Корреспондент телеканала, который пребывает на месте событий, сообщает, что, по словам свидетелей, все началось с ссоры, которая переросла в драку. Один из участников драки достал пистолет и выстрелил.

Раненого госпитализировали, ему предоставляют помощь.

Известно, что участники конфликта сразу же убежали с места событий – уехали на автомобиле, их разыскивают.

Как сообщило издание dtp.kiev.ua, раненому около 20 лет.

Напомним, в Киеве в конце марта правоохранители получили сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова в Голосеевском районе столицы. Два водителя поспорили, и один из них выстрелил в собеседника.