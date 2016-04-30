Стрельба на Бессарабке в центре Киева: полиция сообщила подробности

Сегодня днем на Бессарабской площади в центре Киева произошла драка, во время которой из травматического оружия ранили мужчину.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве, около 15.00 к правоохранителям поступила информация о ранении мужчины на Бессарабской площади.

По вызову немедленно выехали патрульные наряды и следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции. Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку.

«В результате 30-летний уроженец Кировоградской области получил огнестрельное ранение, предварительно, из травматического оружия. Его госпитализировали в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранители, выясняются все обстоятельства и причины совершенного.

Полиция разыскивает злоумышленника, который с места происшествия скрылся на автомобиле.

Позже стало известно, что полиция задержала автомобиль, который скрылся с места стрельбы в Киеве.