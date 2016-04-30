Полиция задержала автомобиль, который скрылся с места стрельбы в Киеве

Столичные полицейские задержали авто Hyundai с донецкими номерами, который был объявлен в розыск после стрельбы на Бессарабской площади.

Об этом сообщает ТСН, корреспонденты которого зафиксировали момент задержания автомобиля.

Как утверждали очевидцы происшествия, стрелок сел именно в этот автомобиль и скрылся с места происшествия. Однако водитель Hyundai, которого задержали через час после стрельбы рядом с местом инцидента, утверждает, что не имеет отношения к злоумышленнику. Водитель говорит, что был на месте преступления, помогал раненому, но стрелка не возил.

Полицейские доставили водителя в участок для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в центре Киева на Бессарабской площади между двумя группами лиц произошел конфликт. В результате инцидента один человек получил ранения, по предварительным данным, из травматического оружия.

Полиция заявила, что разыскивает злоумышленника, который с места происшествия скрылся на автомобиле.