Полиция квалифицировала стрельбу в центре Киева как хулиганство

Полиция квалифицировала стрельбу в центре Киева, в результате которой ранен человек, как хулиганство.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.

«Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, в центре Киева на Бессарабской площади произошла перестрелка, в результате которой один человек получил огнестрельное ранение.

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По данным полиции, «предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку. В результате 30-летний уроженец Кировоградской области получил огнестрельное ранение, предварительно, из травматического оружия. Его госпитализировали в больницу».