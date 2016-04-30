В Киеве Крещатик будет пешеходным семь дней
22:06, 30 апреля 2016Киев
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В столице на майские праздники охрану общественного порядка будут обеспечивать около 2 тысячи правоохранителей.
facebook.com/police.gov.ua
В Киеве Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Аллеи Небесной Сотни будет пешеходным с 30 апреля с 10:00 по 4 мая до 6:00, а также с 7 мая с 10:00 до 6:00 10 мая.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.
Напомним, в Киеве на майские праздники охрану общественного порядка будут обеспечивать около 2 тысячи правоохранителей.
К охране общественного порядка в столице, помимо сотрудников полиции, будут привлечены бойцы Национальной гвардии, курсанты Академии Министерства внутренних дел, подразделения особого назначения МВД.
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