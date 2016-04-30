В Киеве Крещатик будет пешеходным семь дней

В Киеве Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Аллеи Небесной Сотни будет пешеходным с 30 апреля с 10:00 по 4 мая до 6:00, а также с 7 мая с 10:00 до 6:00 10 мая.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Напомним, в Киеве на майские праздники охрану общественного порядка будут обеспечивать около 2 тысячи правоохранителей.

К охране общественного порядка в столице, помимо сотрудников полиции, будут привлечены бойцы Национальной гвардии, курсанты Академии Министерства внутренних дел, подразделения особого назначения МВД.